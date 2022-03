Bitcoin : les investisseurs risquent de tout perdre, prévient l’UE

17/03/2022 | L’Union Européenne met en garde les investisseurs du secteur des cryptomonnaies. D’après les régulateurs européens, les personnes qui ont investi dans le Bitcoin, l’Ether ou une autre devise numérique risquent de tout perdre.



L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont mis en garde les investisseurs du secteur des cryptomonnaies.



Dans un communiqué publié ce jeudi 17 mars 2022, les trois agences de régulation de l’Union Européenne ont estimé que les individus ayant converti leurs avoirs en crypto-actifs, comme le Bitcoin ou l’Ether, risquent de perdre toutes leurs économies. Par le passé, plusieurs organismes ont affiché des mises en garde analogues.



“De nombreux actifs numériques sont très risqués et spéculatifs”, déclare le communiqué, qui souligne que “les consommateurs sont confrontés à la possibilité très réelle de perdre tout leur argent investi s’ils achètent ces actifs”. Les régulateurs européens semblent ignorer l’existence des stablecoins, ces devises dont le cours est adossé à l’euro ou au dollar. De facto, la valeur de ces cryptomonnaies est stable.

