12h16. Les gazoducs de transit en Ukraine n’ont pas encore été endommagés, a déclaré le chef de Naftogaz.



12h03. L’Ukraine et la Russie se sont mises d’accord sur dix corridors humanitaires qui fonctionneront le 19 mars. Cela a été annoncé par le vice-Premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk.



12h00. L’une des plus grandes sociétés de services pétroliers au monde, Schlumberger, a annoncé la suspension de nouveaux investissements et l’introduction de technologies dans ses activités en Russie.



11h53. Un couvre-feu a été décrété à Zaporozhye de 16h00 le 19 mars à 06h00 le 21 mars.



11h47. La République tchèque attend le soutien financier de l’UE pour accueillir les réfugiés d’Ukraine – Premier ministre Petr Fiala. Selon les médias, il y a environ 300 000 résidents ukrainiens en République tchèque.



11h26. Le ministère des Transports a déclaré que les compagnies aériennes étrangères dépensent plus de 37,5 millions de dollars par semaine pour survoler la Russie, ce qui entraînera une augmentation du prix des billets et du transport de fret.



11h17. Le médiateur russe pour les enfants a fait appel à l’ONU en raison de la persécution des enfants russes à l’étranger.



11h07. Le gouvernement russe a alloué près de 40 milliards de roubles. soutenir le marché du travail face aux sanctions – l’ordre du Premier ministre.



10h59. L’OTAN n’interférera pas dans le conflit sur le territoire de l’Ukraine et n’y créera pas une zone d’exclusion aérienne – ministre allemand de la Défense.



10h50. Rostourism annonce la possibilité de lancer un programme d’affrètement conjoint vers l’île vénézuélienne de Margarita par deux grands voyagistes russes.



10h45. Le ministère de la Défense a annoncé la première utilisation du système de missiles Kinzhal avec des missiles aérobalistiques hypersoniques pour détruire un dépôt de munitions souterrain dans la région d’Ivanovo-Frankivsk.



10h39. Gazprom fournit régulièrement du gaz pour transit vers l’Europe via le territoire de l’Ukraine, conformément aux demandes des consommateurs occidentaux.



10h34. LG Electronics a annoncé la suspension de toutes les livraisons vers la Russie.



10h31. Halliburton, l’une des plus grandes sociétés de services et de vente d’équipements pétroliers, a suspendu ses activités en Russie. Parmi ses clients figurent Gazprom, Lukoil, Rosneft.



10h25. Roskomnadzor a de nouveau appelé Google à cesser immédiatement toute restriction sur la plateforme YouTube en relation avec les médias russes et a rappelé les mesures de blocage prévues par la loi.



10h22. Le patron de la Deutsche Bank, Christian Sewing, s’est prononcé contre l’arrêt du gazoduc Nord Stream 1. Il a également exhorté à ne pas se précipiter pour introduire de nouvelles sanctions contre la Russie, car elles “ont un impact négatif sur ceux qui les acceptent”.



10h15. La société allemande Bosch a interrompu les livraisons de pièces de rechange à la Russie en raison de rapports de vérification en Allemagne sur l’utilisation présumée de pièces “à des fins non civiles”, écrivent les médias étrangers en référence à Spiegel.



10h13. Moscou travaille sur une réponse aux sanctions illégitimes des États-Unis et de l’UE, a déclaré RIA Novosti au ministère russe des Affaires étrangères.



10h12. Le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a appelé les États-Unis et l’OTAN à fournir une aide humanitaire à l’Ukraine au lieu d’armes et de mercenaires : s’ils veulent la paix, il serait juste de diriger les fonds non vers des fournitures militaires, mais vers une aide humanitaire à la population.



10h11. Twitter a restauré le compte précédemment bloqué du premier représentant adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky.

