Un retraité inébranlable devient le symbole du mouvement anti-guerre russe

18/03/2022 | Yelena Osipova, 77 ans, manifeste depuis deux décennies.



Née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une Leningrad dévastée par un blocus nazi brutal de 900 jours, Yelena Osipova a grandi en étant témoin des conséquences tragiques de la guerre.



Aujourd’hui âgée de 77 ans, elle est devenue une présence bien connue lors des manifestations contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les images de ses fréquentes détentions par la police devenant virales.



Depuis que les troupes russes sont entrées en Ukraine le 24 février, des milliers de Russes à travers le pays sont descendus dans la rue pour protester contre ce que le Kremlin appelle une « opération militaire spéciale ». Quelque 15 000 manifestants ont été arrêtés, et des informations font état de détenus battus et torturés.



Dans la deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg – autrefois Leningrad – les manifestants anti-guerre se sont généralement rassemblés à Gostiny Dvor, un centre commercial situé le long de l’artère principale de la ville, Nevsky Prospekt, où la présence policière est importante.



Manifestant dimanche à la station de métro Chernyshevskaya où il n’y avait aucune présence policière, Ospiova s’est tenue seule, vêtue d’un manteau d’hiver volumineux et brandissant deux grandes pancartes de protestation.



Artiste de formation et de profession, Osipova dénonce l’injustice et la tragédie dans son pays d’origine depuis deux décennies.

Lire l’article complet sur https://www.themoscowtimes.com