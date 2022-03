Le Kremlin met en garde contre les achats en panique alors que les prix des denrées alimentaires augmentent rapidement

18/03/2022 | Le Kremlin a dit aux Russes de ne pas paniquer pour acheter des produits de base tels que le sucre et le sarrasin, car les prix augmentent à un rythme record et des pénuries ont été signalées dans tout le pays.



“Les Russes n’ont absolument pas besoin de courir dans les magasins et d’acheter du sarrasin, du sucre et du papier toilette”, a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur des informations faisant état d’achats de panique.



“L’agitation autour des fournitures dans les magasins d’alimentation est extrêmêment émotionnelle”, a-t-il déclaré.



Les prix ont augmenté à leur rythme le plus rapide en plus de deux décennies alors que la Russie commence à ressentir les conséquences économiques de son invasion de l’Ukraine, selon les données publiées par l’agence de statistiques Rosstat.



La chute spectaculaire du rouble, combinée aux sanctions financières occidentales et aux interdictions de l’espace aérien, a perturbé l’approvisionnement en biens et aliments importés dans le pays.



En dépit d’être un exportateur net de sucre, les prix ont augmenté de plus de 15 % au cours des deux dernières semaines selon les statistiques gouvernementales. Des pénuries ont été signalées dans de nombreuses villes.

