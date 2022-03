World Happiness Report: la Finlande « pays le plus heureux », Israël en 9e position

19/03/2022 | Le Liban et l’Afghanistan ferment la marche du Rapport mondial sur le bonheur sponsorisé par les Nations Unies, et la France, 20e, atteint son meilleur rang



La Finlande a été désignée vendredi « le pays le plus heureux du monde » pour la cinquième année de suite, dans un classement où le Liban et l’Afghanistan ferment la marche et où la France atteint son meilleur rang.



Israël occupe la 9e place, ce qui semble être la meilleure position de son histoire.



Avec une note de 7,82 sur 10, le pays nordique de 5,5 millions d’habitants devance le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas, dans un haut du classement inchangé et dominé par les pays européens et d’Europe du Nord en particulier.

